12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 11:02

Hekimoğlu 49. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Hekimoğlu'nun Salı akşamı ekrana gelen 49. bölümünde Ateş, kendisini ekip kurması için zorlayan İpek'e ufak bir ders veriyor. Ateş'in, mecburiyetten kurduğu ekibe hastalıklarda yardım etmesini değil, angarya işlerini yaptırması İpek'i sinirlendiriyor. Bu sırada şaşırtan bir olay gerçekleşiyor. Memoli hastaneye dönerek Ateş'in karşısına dikiliyor. Memoli'yi karşısında gören Hekimoğlu ne yapacak? Hekimoğlu 49. bölümü full izlemek isteyenler için Hekimoğlu 49. bölüm izleme linki tek parça halinde haberimizde.

Hekimoğlu 49. bölümde Gamze Yüzbaşı'nın semptomları Hekimoğlu'nun hayli ilgisini çeker ama kadının tek şartı vardır; kimliğini Hekimoğlu dışında kimse bilmeyecek! Ateş, Gamze Yüzbaşı'yı tedavi edebilecek mi? Hekimoğlu son bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 49. bölüm izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

HEKİMOĞLU 49. BÖLÜM FULL İZLE

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de... İşte son bölümde yaşananlar...

HEKİMOĞLU 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tüm ekibin ayrılmasında sonra Ateş, İpek'e inat olsun diye yeni bir yöntemler kendisine yeni bir ekip oluşturmaya başlar. Diğer taraftan Ateş'teki tuhaf durumu Orhan anlamlandırmaya çalışır.

Ateş kendisine yeni ekip oluşturuyor!

Hekimoğlu kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı'dır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapan Gamze Yüzbaşı, talip olduğu önemli bir görev için simülasyon uçuşu yaparken gözleriyle duymaya başlar. Ve simülasyon uçağını düşürür.

Gamze Yüzbaşı'nın semptomları Hekimoğlu'nun hayli ilgisini çeker ama kadının tek şartı vardır; kimliğini Hekimoğlu dışında kimse bilmeyecek! Hekimoğlu, Gamze Yüzbaşı'yı tedavi edebilecek mi?

Hekimoğlu kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı'dır. Doğru teşhisi koyanlar bir sonraki aşamaya geçecek, başarısız olanlar ise elenecektir. 40 kişilik aday kadrosundan kimler elenecek?

Gamze Yüzbaşı'nın ilk ve tek şartı olan "kimliğini gizli tutma" meselesi, Hekimoğlu'nun vakayı başta İpek olmak üzere tüm hastaneden saklamasına yol açar.

Adaylar, hasta ve Hekimoğlu hastane içinde köşe kapmaca oynarken Gamze Yüzbaşı'nın da yeni semptomları gelişir.

Hekimoğlu'nun gözüne girmek için canla başla kadının nesi olduğunu bulma çalışan 40 kişi, hastanede bir kaosa neden olur ve kaçınılmaz son gerçekleşir.

İpek, Hekimoğlu'nun gizli tutmaya çalıştığı hastayı nasıl öğrenecek?

Ateş, İpek'i şaşırtmaya devam ediyor!

Ateş, kendisini ekip kurması için zorlayan İpek'e ufak bir ders veriyor. Ateş'in, mecburiyetten kurduğu ekibe hastalıklarda yardım etmesini değil, angarya işlerini yaptırması İpek'i sinirlendiriyor. Bu sırada şaşırtan bir olay gerçekleşiyor. Memoli hastaneye dönerek Ateş'in karşısına dikiliyor.

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