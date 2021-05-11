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Dizi

EDHO 194.bölüm izle tek parça! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. son bölüm full izle (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölümüyle izleyicisini yine ekran başına kilitledi. Atv'de yayınlanan fenomen dizi EDHO son bölümde Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. İlyas, Haşmet Façalı'yı öldürecek mi? İşte EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm full izleme sayfası. EDHO 194. bölüm izle tek parça! (EDHO son bölüm)

11 Mayıs 2021 Salı 23:46 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 23:46
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EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. son bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. EDHO 194. bölümde İlyas ve karısı arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir. Geri adım atmayan Haşmet Façalı tüm masayı karşısına alır. İlyas Haşmet'i vuracak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 194. bölüm izle tek parça!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekranlara geldi. EDHO son bölümü izlemek için aşağıdaki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm full izleme linkine tıklayın.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FULL İZLE (EDHO 194. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölümünde heycan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenleri ekran başına kilitledi.

EDHO 194. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar.

Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder.

İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli barışacak mı? Haşmet Façalı ve İlyas arasındaki gerginlikte neler yaşanacak? Hızır olayları yatışmayı başarabilecek mi?

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aksiyon dolu dizi EDHO, SON Bölümüyle adını zirveye bir kez daha yazdırdı. Eşkıya Dünyya Hükümdar Olmaz'ın önceki bölümüne Tipi'nin intikamıyla ateşlenen yeni bir savaşın başlangıcı damga vurdu.

Öldürülen Tipi'nin intikamı için İlyas ile Alparslan harekete geçti ve Radovan'ın yeğeni Şefik'i ele geçirdi. Tipi'nin kardeşi Emine tarafından sorgulanan Şefik, içerideki adamlarının Sezai olduğunu söyledi. Dizinin final sahnesinde Hızır'ı arayan Radovan, yeğeninin serbest bırakılmasını istedi. Ancak Hızır, Tipi'nin katili Şefik'i affetmedi ve silahını ateşledi.

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