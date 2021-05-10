Kefaret 25. bölümüyle izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin 25.bölümünde Sude'nin akrabası, Sude'yi Zeynep'ten ayırmak için hukuki mücadelesini sürdürür. Sude'nin yeni vasisi makmeke kararıyla belli olacaktır. Zeynep Sude'yi nasıl verecek? Kefaret 25. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız. Kefaret 25. bölüm izle tek parça!Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!
KEFARET 25. BÖLÜM ÖZETİ
FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde Arzu kızını görmek için büyük bir risk alır.
Zeynep, Sude'yi kaybetmemek için zorlu bir hukuk mücadelesine girer. Sude'nin yeni vasisi makmeke kararıyla belli olacaktır.
Münevver ve Kadir evlilik sorunlarının çözümü için bir ilişki terapistine giderler.
Meltem ışıltılı bir hayata açılan kapıları aralamaya başlar.
Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!
KEFARET 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
KEFARET OYUNCULARI
Nurgül Yeşilçay
Mert Fırat
Yurdaer Okur
Özge Özacar
Mine Kılıç
Ayşegül Cengiz
Tolga Güleç
KEFARET KONUSU
Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.
Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar. Bir fazlasıyla!