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Dizi

Kefaret 25. bölüm izle tek parça! Kefaret 25.bölüm full izle!

Kefaret 25. bölüm izleyicisiyle buluştu. FOX Tv'de yayınlanan Kefaret 25. bölümde evlenerek dünya evine giren Zeynep ile Sinan balayında aşk tazelerler. Arzu, Ahmet'in evinde kendine çizilen sınırların dışına çıkarak Elif'i görebilmek için büyük bir risk alır. Kefaret 25. bölümü tek parça izlemek için haberin içerisindeki Kefaret 25.bölüm full izleme linkine tıklayınız. İşte Kefaret son bölümde yaşananlar....

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:49 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:49
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Kefaret 25. bölümüyle izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin 25.bölümünde Sude'nin akrabası, Sude'yi Zeynep'ten ayırmak için hukuki mücadelesini sürdürür. Sude'nin yeni vasisi makmeke kararıyla belli olacaktır. Zeynep Sude'yi nasıl verecek? Kefaret 25. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız. Kefaret 25. bölüm izle tek parça!

KEFARET 25. BÖLÜM FULL İZLE

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET 25. BÖLÜM ÖZETİ

FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde Arzu kızını görmek için büyük bir risk alır.

Zeynep, Sude'yi kaybetmemek için zorlu bir hukuk mücadelesine girer. Sude'nin yeni vasisi makmeke kararıyla belli olacaktır.

Münevver ve Kadir evlilik sorunlarının çözümü için bir ilişki terapistine giderler.

Meltem ışıltılı bir hayata açılan kapıları aralamaya başlar.

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


KEFARET OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay

Mert Fırat

Yurdaer Okur

Özge Özacar

Mine Kılıç

Ayşegül Cengiz

Tolga Güleç

KEFARET KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar. Bir fazlasıyla!

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