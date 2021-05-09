9 Mayıs 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar dizilerinin reyting sıralaması

09 Mayıs 2021 Pazar 18:19 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 18:19

9 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı Tv8'de Survivor, TRT 1'de Teşkilat, Star Tv'de Menajerimi Ara ve FOX Tv'de Kefaret dizisi yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 9 Mayıs 2021 reyting sonuçları

9 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Teşkilat (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 SURVIVOR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KEFARET FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 MAVERA TRT 1

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KEFARET FOX