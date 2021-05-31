31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00

Camdaki Kız 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 8. bölüm fragmanında Feride'nin Nalan'ın zehirlenmesine sebep olması Koroğlu ailesini şüphelendirir. Nalan'ın ne yaşadığını tahmin eden Muzo, babasına bu düğünün bir an önce yapılması gerektiğini söyler. Diğer yandan Cana'nın Nalan ve Sedat'ın arasını açmaya çalışması damga vurdu. Cana, Feride'ye ne söyleyecek? İşte Camdaki Kız 8. bölüm fragmanları...

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM FRAGMANI





Camdaki Kız dizisinin başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyez Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi isimler yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI







Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız Perşembe 20.00'de Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız'ın 8. bölüm fragmanında Cana, Feride'ye önemli bir şey söyleyeceğini dile getiriyor.

Cana, Nalan'la yakınlaşmaya çalışır. Ancak Sedat ve Koroğlu Ailesi Cana'nın karşısına geçer. Sedat ve Nalan evlenecekleri için mutlu olurken onları kötü bir sürpriz bekler. Cana, Feride'ye ne söyleyecek?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Koroğlu Ailesi, Nalan ve Sedat'ın bir an önce evlenebilmesini konuşmak için Nalan'ın ailesini ziyarete gidiyor. Muzo da ailesine eşlik ederek Nalan'ın evine geliyor.

Feride, Nalan'ın halasının yanında olduğunu söylese de Muzo durumdan şüpheleniyor. Nalan'ın odadan gelen seslerini duyan Muzo üst kata çıkarak bayılmak üzere olan Nalan'ı kucaklıyor ve Nalan, Muzo'nun kollarında bilincini kaybediyor.

Nalan, Feride'ye Sedat'a aşık olduğunu itiraf ediyor!

Nalan'ın hastalanması sonucu gözler Feride'ye çevrilmiştir. Öte yandan Nalan, Feride'ye Sedat'a aşık olduğunu itiraf eder. Muzo, Rafet'e düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyler.

Camdaki Kız 7.bölüm izle tek parça!