31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:50

Teşkilat 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin'in yer aldığı Teşkilat dizisi, 14. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara bir süre ara verecek. Teşkilat sezon finali bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanında araçtaki hain Fadi'yi kaçırıyor. İşte Teşkilat 14. yeni bölüm ön izlemesi ve son bölümde yaşananlar

Teşkilat dizisinde Fadi avukatıyla görüştürülmek için gizlice yola çıkarıldı. Zehra, Pınar ve Hakkı Dayı'nın araçta olan Fadi, Berlin uçağının kaçırılacağını ve uçakla MİT binasına saldırı yapacaklarını açıkladı.

TEŞKİLAT 14. BÖLÜM ÖN İZLEME





O sırada ise minibüste bulunan ve ekibe ihanet eden bir kişi silahını çıkararak araç sürücüsünü öldürdü. Kontrolü kaybeden minibüs yoldan çıkarak kaza yaptı.

Teşkilat 13. bölüm izle (Teşkilat son bölüm)

Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanında ise araçtaki hain Fadi'yi kaçırıyor. Zehra dışarı çıkmayı başarıyor. Ancak Zehra ile Fadi'nin adamları arasında çatışma çıkıyor. Hakkı Dayı ile Pınar ise araçta mahsur kalıyor.

Minibüs Zehra'nın gözleri önünde havaya uçuyor. Araçta bulunan Hakkı Dayı ile Pınar'a ne oldu?

Teşkilat, sezon finaliyle 6 Haziran Pazar günü TRT1'de.

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