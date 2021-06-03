2 Haziran 2021 reyting sonuçları: Çarşamba reyting zirvesinde hangi yapım var?

03 Haziran 2021 Perşembe 10:27 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 10:27

2 Haziran reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamları filmler, programlar ve diziler yeni bölümleriyle ekrana geldi. Çarşamba reytinglerinde; Güldür Güldür Show, Kuruluş Osman, Sadakatsiz (Sezon Finali), Vay Halime (Yerli Sinema), Parker (Yabancı Sinema) ve Survivor ekrana geldi. Peki Çarşamba reyting zirvesinde hangi yapım var? İşte AB ve Totalde 2 Haziran 2021 reyting sonuçları

2 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Sadakatsiz (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 SURVIVOR TV8

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

Kuruluş Osman 61.bölüm izle full hd tek parça son bölüm!

Sadakatsiz 31. bölüm full izle son bölüm (Sadakatsiz sezon finali)

Çukur'un final fragmanı yayınlandı!