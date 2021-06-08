7 Haziran 2021 Pazartesi reyting sonuçları! Çukur, Maraşlı, Aşkın Tarifi reyting sıralaması

08 Haziran 2021 Salı 09:37 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 09:37

Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazartesi akşamı Tv8'de Survivor, Star Tv'de Kağıt Ev, Atv'de Maraşlı, Show Tv'de Çukur, Kanal D'de Aşkın Tarifi dizisi izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 7 Haziran 2021 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Haziran 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

7 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MARASLI ATV

7 SURVIVOR TV8

8 CUKUR (OZET) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MARASLI ATV

6 SURVIVOR TV8

7 KAGIT EV STAR TV

8 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

Çukur 131. bölüm izle tek parça (Çukur final izle)

Kağıt Ev 8. bölüm full izle!

Aşkın Tarifi 1. bölüm full izle(ilk bölüm)