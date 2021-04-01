01 Nisan 2021 Perşembe 14:32 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 14:32

Doctor Foster Kate'i kim öldürdü? sorusunun cevabı, Sadakatsiz dizisinin son bölümünü izleyenler tarafından merak edildi. Yayınlanan son bölümde Derin'in kaybolması ve ona benzeyen bir ceset bulunması, dizinin orjinalinde Kate'in (Derin) ölümünü akıllara getirdi. Peki BBC'de yayınlanan Amerikan yapımı Doctor Foster'da Kate'in ölümü nasıl oldu? İşte Sadakatsiz dizisinde senaryonun nasl ilerleyeceğine dair ipuçları.

Kanal D'nin BBC'de yayınlanan Doctor Foster dizisinden uyarladığı Sadakatsiz dizisinde orjinal senaryodan saptı. Dizinin orjinali 10 bölüm sonunda bitiyor. Aldatılan kadın Asya'nın intikamı olarak başlayan daha sonra Asya ve Volkan arasındaki psikolojik savaşla devam eden dizi Derin'in intikamına evrildi. Peki şimdi neler olacak? Dizinin orjinali Doctor Foster'da neler oldu? Dizinin orijinal versiyonu olan Dr. Foster isimli diziden sizler için araştırdık.

DOCTOR FOSTER KATE NASIL ÖLDÜ?

Docor Foster'ın sonu ise Derin konusunda bambaşka şekilde ilerliyordu. Volkan'ın kendisini aldattığını öğrenen Derin, Vokan'ı terk ediyor ve Volkan tüm elindekileri kaybediyor ve intihar etmeye kalkıyor.

Sadakatsiz dizisi Türkiye uyarlaması orijinali Doctor Foster isimli dizide Kate (Derin) karakteri intihar ederek ölüyor. Dizi bu senaryoya göre ilerlerse Asya ve Volkan'ın oğlu Ali evi terk ederek kendi başına yaşamaya başlayacak.

İtibarı sıfıra inen Volkan ise beş parasız kalarak İntihar eşiğine geldiği sırada Asya bu duruma engel olmak için çaba sarf edecek. Doctor Foster finalinde başrol oyuncuları yani Asya ve Volkan barışmayacak.

Doktor Asya hastanede bulunan psikolog Turgay ile evlenerek yepyeni bir hayata başlayacak.

Sadakatsiz dizisinin ilerleyen bölümlerinde, benzer senaryoda olan Gone Girl (kayıp kız) filminden alıntılarla ilerleyecek gibi görünüyor.

Dizi Gone Girl filminin sonuna göre uyarlanırsa; Derin en sonunda ortaya çıkacak ve Volkan'ı tehdit ederek avucunun içine alarak kendine mahkum bırakacak.

Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen yer aldığı kadrosunda Burak Sergen, Yeliz Kuvancı, Nazlı Bulum, Gözde Sezen Altuner, Tarık Emir Tekin, Meltem Baytok gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi heyecan dorukta devam ediyor.

Sadakatsiz 24.bölüm izle! Derin öldü mü?