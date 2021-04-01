01 Nisan 2021 Perşembe 10:39 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 10:39

Sadakatsiz, 24.bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 24. bölümde Derin'in kaybolmasından dolayı tüm şüpheler Volkan üzerinde toplanır. Derin ardında Volkan ve Asya'yı suçlu durumuna düşürecek deliller bırakmıştır. Gönül Güçlü, polise Derin'in düşmanı olarak Asya'yı işaret eder. Sadakatsiz 24.bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Sadakatsiz 24. bölümü izleyenlere heyecanlı ve gergin anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz 24. Bölümde; Derin'in kaybolmasıyla ilgili tüm araştırmalar devam ederken aniden gelen bir haber her şeyi değiştirir. Ormanlık alanda bir kadın cesedi bulunmuştur. Herkes korku içinde cesedin bulunduğu yere gider. Bulunan kadın cesedi Derin'e mi ait? Sadakatsiz 24.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 24.BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü ekrana geldi.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüm finaline Derin'in ortadan kaybolması damga vurmuştu.

Sadakatsiz 24. bölümde Derin'in akıbeti, izleyenler tarafından merak konusu oldu.

SADAKATSİZ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 24. bölümde Derin'in aniden ortadan kaybolması tüm okları Volkan'ın üzerine çekiyor! Peki Derin'e ne oldu?

Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi.

Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirir. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur!

ASYA'YA YÜZÜĞÜ KİM GÖNDERDİ?

Asya'nın kapısına gelen bir kutu şüphe uyandırır. Kutuyu açan Asya içinden çıkan yüzüğü görünce şoke olur. Asya'da sorguya alınır. Bu yüzüğü ona kimin gönderdiğini bilmediğini ve aslında bu olaylarla bir ilgisi olmadığını anlatır. Ancak ortaya atılan bir iddia Asya'nın başına bela olacaktır.

DERİN NEREDE?

Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur. Derin nerede? Şüpheli durumuna düşen Volkan ne yapacak?

Derin'in kaybolmasından dolayı tüm şüpheler Volkan üzerinde toplanır. Polisin herkesi sorguya çektiği tanıtımda Gönül Güçlü, polise Derin'in düşmanı olarak Asya'yı işaret eder.

Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

DERİN ÖLDÜ MÜ?

Derin'in ortadan kaybolmasıyla kızı Zeynep'i alan Volkan, Asya'nın evine geliyor. Zeynep'i geri almak için oraya gelen Haluk ve Gönül'e o sırada bir telefon geliyor. Melih, bir ihbar aldıklarını ve bir kadın ceseti bulunduğunu söylüyor. Peki bulunan kadın ceseti Derin'e mi ait?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...