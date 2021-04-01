31 Mart 2021 Reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Masumiyet reyting sonuçları

01 Nisan 2021 Perşembe 09:25 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 09:25

31 Mart 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapım belli oldu. Çarşamba reyting sonuçları için; Çarşamba günü TRT1'de Benim Adım Melek, FOX Tv'de Masumiyet, Atv'de Kuruluş Osman, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve Kanal D'de Sadakatsiz dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Çarşamba akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 31 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 31 Mart 2021 reyting sonuçları...

31 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Türkiye-Hollanda 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, üçüncülüğü Sadakatsiz aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Hollanda 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Kuruluş Osman yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 TURKIYE-HOLLANDA 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

3 SADAKATSIZ KANAL D

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

Kuruluş Osman 52. bölüm izle tek parça!

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