31 Mart 2021 Çarşamba 23:48 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:48

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman 52. bölümüyle Çarşamba akşamı sevenleriyle buluştu. Kuruluş Osman 52. bölümde; Dündar Bey, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer. Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Kuruluş Osman 52. bölüm full izle tek parça!

KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜM FULL İZLE

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 52. bölmde Kayı Obası şehitlerine ağlıyor. Dizinin bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti ve yeni bölümden ilk fragman.

KURULUŞ OSMAN 53. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 52. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

KAYI OBASI ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

OSMAN BEY, BİZANS KUVVETLERİNE BASKIN YAPIYOR

Dündar Bey, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

UMUR BEY KANITI TESLİM EDİYOR

Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.

OSMAN BEY, TOGAY'DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?

Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak?

Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi'yi kaybeden Bamsı Bey'in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay'la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?