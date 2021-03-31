31 Mart 2021 Çarşamba 23:51 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 23:51

Masumiyet 6.bölüm izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Çarşamba akşamı FOX Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölümünde; Eda'nın her şeyi hatırladığını öğrenen Hale, oğlu İlker'i yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Gerçeklerle yeniden yüzleşen İlker, Ela'yı doğrulayarak ailesine suçunu itiraf eder. Peki bu durumda Hale'nin yeni hamlesi ne olacak? İşte kaçıranlar için Masumiyet 6. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı. Masumiyet 6.bölüm izle tek parça!

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet dizisi, Mağdur bir genç kızın güçlü bir aileye karşı adalet arayışını ele alıyor. Masumiyet dizisinin başrollerinde; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçe yer alıyor. Masumiyet 6. full bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMİYET 6.BÖLÜM İZLE (TEK PARÇA)

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut, yönetmenliğini Ömür Atay, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık kaleme aldığı Masumiyet dizisinin 6. bölümünde Ela'nın hamileliğini hatırlaması üç aile için de sarsıcı olur.

Masumiyet 6. bölümde; İlker, imza attığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir kez daha düğmeye basar. Timur'un zaafları Hale'nin en büyük silahı olurken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopar.

Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun'un hedefi, İrem'i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12'den vurur. İrem İlker'den boşanır.

İrem ve İlker'in hızlıca boşanması, Harun'a rahat bir nefes aldırırken, Bahar'ın en karanlık kabusu yeniden gerçek olmak üzeredir.



Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela'yı bir kez daha İlker'le vurur. Yaşadıklarına rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alır. Ela, hayatının hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar.

Masumiyet yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!