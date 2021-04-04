04 Nisan 2021 Pazar 10:54 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 10:54

Sen Çal Kapımı 38. bölüm izleyenleri sürprizlerle karşıladı. Sevilerek izlenen dizi, Cumartesi akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Sen Çal Kapımı 38. böümde Eda, Selin'in çocuğunun babasının Serkan olmadığını öğreniyor. Serkan ise yaşadığı hastalık sonrası radikal kararlar alıyor. Eda ve Serkan aşklarına yeni bir başlangıç yapmak için aradıkları fırsatı bulabilecekler mi? İşte Sen Çal Kapımı 38. bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti

SEN ÇAL KAPIMI 38. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı dizisi 38. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta Cumartesi yeni bölümleriyle FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda ve Serkan havaalanında karşılaşırlar ama hiç umulmadık bir şekilde...

Serkan'ın rahatsızlığı Eda'yı derinden etkilemiştir ve zor bir karar vermek zorundadır. Diğer taraftan Selin vazgeçmemeye kararlıdır.

Yaşadığı rahatsızlık ve sonrasında gelişen olaylar Serkan'ı hayatıyla ilgili radikal kararlar almaya iter. Serkan'ın yeni kararları herkesi şaşkına çevirmiştir.

Eda ve Serkan, kendilerini bir cinayet olayının içinde buurlar. Serkan'ın silahlı adamların karşısındaki rahat tavrı ise Eda'yı rahatsız eder.



Eda ve Serkan aşklarına yeni bir başlangıç yapmak için aradıkları fırsatı bulabilecekler mi?

Selin, telefonda Deniz'e bebeğin ondan olduğunu fakat herkesin Serkan'dan olduğunu bilmesinin ikisi için en iyisi olduğunu söyler. Tam o sırada arkasında yer alan Eda bütün konuşulanları duyar. Selin'in yalanı ortaya çıkacak mı?