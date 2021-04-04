04 Nisan 2021 Pazar 20:53 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 20:53

Teşkilat 5. bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor. TRT 1'de yayınlanan ve Pazar gününün izlenme rekoru kıran dizisi Teşkilat 5.bölümde Hulki, Fadi'ye esir düşer. Mete bey ise Hulki'yi kurtarmak için yürütülen operasyonun başına Zehra'yı koyar. Zehra ve Serdar Hulki'yi kurtarabilecekler mi? Teşkilat 5. bölümü full izlemek isteyenler için Teşkilat 5.bölüm izleme sayfası tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

Teşkilat 5. bölümüyle aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ile izleyenlerden tam puan aldı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Teşkilat 5.bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı sizlerle...

TEŞKİLAT 5.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! (TRT)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde, Türk Milli iİtihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri gün yüzüne çıkıyor.

TEŞKİLAT 5. BÖLÜM FULL İZLE! (YOUTUBE)

DİPLOMATİK BİR KRİZİN KISKACINDA ÖLÜM KALIM SAVAŞI!

Patlayıcı yüklü minibüse hapsedilmiş Serdar'ın fazla zamanı yoktur. Uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi zor duruma düşürecek bombalı saldırı gerçekleşmek üzeredir.

Zehra, Pınar ve Hakkı ise Alman polisinin ablukası altında, bomba yüklü aracın uzaklaşmasını izlemek zorunda kalırlar!

Mete Bey, karargahta olasılıkları değerlendirirken, saniyelerle yarışan ekip, Hulki'nin tehlikeli manevrası ile hem zaman kazanır hem de krizi önleyebilir!

HULKİ, FADİ'YE ESİR DÜŞÜYOR

Neo-Naziler ise planlarına sadık kalarak, Türkiye aleyhinde yayın yapan derginin önündeki protesto alanına gelirler.

Esir tuttukları Serdar'ı da protestocuların arasında göstererek, herkesi havaya uçurma planları neredeyse tamamen gerçekleşir! Ancak, ekip üyeleri birbirinden ayrı düşse de olağanüstü bir mücadele vermeye devam ederler.

Verilen mücadelede bir de kayıp verirler: Hulki Rainer'e, dolayısıyla da Fadi'ye esir düşer.

O Almanya'da babası da yoğun bakımda hayat mücadelesi vermektedir.

VE SIRLARLA DOLU İLİŞKİDE SÜRPRİZ TEKLİF!

Ceren deşifre olduğundan şüphelenmektedir. Operasyonlardaki başarısızlığından dolayı Fadi'nin güvenini kaybetmiştir.

Yolun sonuna geldiğini düşündüğü anda Serdar'ın kendisine evlenme teklif etmesiyle tüm dengeler değişir.