05 Nisan 2021 Pazartesi 19:56 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 19:56

Yasak Elma dizisinin 105. son bölümü, enteresan olaylarla izleyenlerin karşısına çıktı. Yasak Elma 105. bölümde; Bu kez öldü sanılan Hasan Ali çıkar gelir. Şahika'nın yemekte zehirlediği Hasan Ali'nin bu oyununa Şahika "Bu burada bitmez!" şeklinde cevap verir. Şahika'nın yeni planı ne? Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 105.Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 105. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Pazartesi akşamları FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde yine ihtiras ve kıskançlıklar baş gösterdi. Yasak Elma 105. son bölümde Hasan Ali'nin çıkagelmesi izleyenleri hayrete düşürdü.

YASAK ELMA 105. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanan 105. bölümünde yine izleyiciyi şaşırtan olaylar yaşandı.

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını arar.

Şahika ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ne var ki Hasan Ali'nin karnı Şahika'nın oyunlarına toktur.

Öte yandan Çağatay, Yıldız'a akşam Kaan bey ile iş yemeği yiyeceğini söyler. Bu durumdan işkillenen Yıldız, Çağatay'ı bir kadınla yemek yerken basar. Çağatay ise Yıldız'a hediye almak için kadının Panter mücevheratın müdürü olduğunu söyler. Yıldız yaptığı baskından dolayı mahcup olmuştur. Çağatay Yıldız'a kırılmıştır.

Ender ise Yıldız ve diğer çalışanlara, şirketin geleceği için hareket ettiğini ve kendisiyle iyi geçinmeleri gerektiğini söyler. Ender yine neyin peşinde?

"KAYA" GERİ DÖNÜYOR!

Geçen sezon diziden ayrılan başarılı oyuncu Barış Kılıç, "Kaya" karakteriyle yeniden diziye geri dönüyor. Kaya'nın diziye nasıl döneceği, dengeleri ne şekilde değiştireceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Fox TV'de yayınlanan 'Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti.