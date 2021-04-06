06 Nisan 2021 Salı 19:58 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 19:58

Masumlar Apartmanı 28.bölüm izleyenleri hem üzdü hem duygulandırdı. Masumlar Apartmanı 28. bölümde evdekilerin durumu iyice kötüleşir. Safiye, Gülben ve Han'dan sonra şimdi de babaları çöp karıştırmaya başlar. Han ve İnci'nin Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, evde büyük bir krize neden olur. Öte yandan Han'ın bodrumda birine yemek götürdüğü görülüyor. Han birini esir mi tutuyor? Masumlar Apartmanı 28.bölüm izlemek için dizinin yeni bölümüne haberimizde yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Masumlar Apartmanı 28. son bölüm tek parça izle!

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM CANLI İZLE (TRT1)

Masumlar Apartmanı 28. bölümde Han, İnci'nin tavsiyesiyle psikoloğa kendini açmaya başlar. Kardeşleri ise hayatlarının en zor dönemlerinden geçiyordur. İnci ise Han'ın yaptıkları ve evdekilerin tavrı yüzünden iyice bunalıma girer. İnci ne yapacak?

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.





Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. "Masumlar Apartmanı" nın 28. son bölümünde neler olacak?

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı dizisinin 28. Bölümünde psikoloğuyla görüşmeye başlayan Han'ın yeni bir sırrı daha ortaya çıkıyor. Annesinin Han küçükken onu kazan dairesine kilitlediği görülüyor.

Han'ın doktorunun sorusuna 'İnci bir yere gidemez. Onu saklarım' demesi izleyenleri şaşırttı.

Gülben'in durumu gittikçe kötüleşmeye başlar. Kabuslar yakasını bırakmaz. Safiye ise bir yandan annesinin hayaliyle uğraşırken Naci'nin yazdığı mektupları okumaya karar verir.

Hikmet ise aklı gidip geldiğinden dolayı çişli çarşafların olduğu poşetleri kurcalamaya başlar.

Han'ın Esra'nın evine bu kez ölü fare koyuyor. İnci, Han'ın yaptıkları ve evdekilerin tavrı yüzünden iyice bunalıma giriyor.

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir.

Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir.

Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

"Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle 6 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de TRT'1 de...