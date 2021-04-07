07 Nisan 2021 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 11:23

Hekimoğlu 44. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Hekimoğl 44. bölümde Ekibi zor bir karar bekliyor! Lösemili genç bir hastaya ilik nakli yapılması gerekmektedir. İliği uyumlu olan kardeşten nakil yapılacağı sırada küçük kardeşte enfeksiyon olduğu saptanır. Öyle ki aile bir noktada çocuklardan birinden vazgeçme kararıyla yüz yüze gelir. Orhan kanserli abiye kardeşinden ilik naklini zamanında yapabilecek mi? Hekimoğlu 44. bölümü full izlemek isteyenler için Hekimoğlu son bölüm izleme linki tek parça halinde haberimizde.

Hekimoğlu 44. bölümde Ateş ve İpek karşılıklı romantik bir akşam yemeğinde bir araya geliyor. Hekimoğlu son bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 44. bölüm full izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

HEKİMOĞLU 44. BÖLÜM FULL İZLE

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de... İşte son bölümde yaşananlar...

HEKİMOĞLU 44. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Orhan, yıllardır lösemi ile mücadele eden genç hastası Nihat'a, kardeşi Mete'den ilik nakli yapmaya hazırlandığı an Mete beklenmedik şekilde hapşırır. Mete'nin vücudunda bir enfeksiyon olma ihtimalinden şüphelenen Orhan, kanserli abiye, enfeksiyonlu kardeşten ilik nakli yapma riskini almaz ve Hekimoğlu'ndan yardım ister. Küçük kardeşin hapşırmasına neyin neden olduğunu bulmak için kolları sıvayan Hekimoğlu ve ekibin vakayı çözmek için önünde 5 gün vardır.

Geçtiğimiz günlerde içgüdelirini dinleyip insitiyatif alan ve sonucunda vakanın ölümüne neden olan Mehmet Ali henüz kendini toparlayamaz. Emre ve Zeynep arasındaki "Salı günü aşk itirafı" geleneği ise tam gaz devam eder. Hekimoğlu'nun evinde yaşamaya başlayan Orhan'ın köpeği Bebek, isminin aksine tavırlar sergileyerek Hekimoğlu'nun sinirlerini zorlar.

Ekibi zor bir karar bekliyor!

Lösemili genç bir hastaya ilik nakli yapılması gerekmektedir. İliği uyumlu olan kardeşten nakil yapılacağı sırada küçük kardeşte enfeksiyon olduğu saptanır. Enfeksiyon tüm planları alt üst eder. Hekimoğlu ve ekibinin doğru seçeneği bulup o zor kararı vermesi gerekmektedir.

Hekimoğlu ve ekip teşhis koymak için zamana karşı yarışırken kanserli abinin durumu giderek kötüleşmekte, hapşıran kardeşin ise belirtileri artmaktadır. Öyle ki aile bir noktada çocuklardan birinden vazgeçme kararıyla yüz yüze gelir.

Hekimoğlu ve ekip zamana karşı sürdürdükleri yarışı kazanabilecek mi? Orhan kanserli abiye kardeşinden ilik naklini zamanında yapabilecek mi? Mehmet Ali istifa konusunda kararlı mı?