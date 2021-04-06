06 Nisan 2021 Salı 20:43 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 20:43

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Atv'de yayınlanan fenomen dizi EDHO son bölümde Tuncay, Yaman ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. İlyas, bu olay sonrasında Yaman'a meydan okur. İlyas ve Yaman arasında yeni bir savaş mı başlıyor?İşte Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölüm full izleme sayfası. EDHO 189. bölüm izle tek parça!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır, Tuncay'ı elinden almaya çalışan istihbarat İlhan'ın baskınında kritik bir hamle yapacak. Hızır, Tuncay'ı öldürecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü izleyemeyenler, EDHO 189. bölüm tek parça Atv izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189 BÖLÜM FULL İZLE (EDHO 189. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA)

EDHO 189. bölümde Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir.

Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

İlyas, duydukları karşısında Yaman'a "Arkadaşının sevdiğine ve hatta hasmının bile sevdiğine ilişmek adamlık değildir!" diyerek tepki gösterir. Yaman ise "Bundan sonra ağzını açma! Yemin ederim mermi doldururum" der. İlyas buna karşılık "Doldurmazsan adam değilsin" diyerek meydan okur. İlyas ve Yaman arasında yeni bir savaş mı başlıyor?

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölümde Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

Kimsesiz Doğan'a hamlesini yapan Hamdi Korkmaz, amacına ulaşamaz. Bu kez sıra Kimsesiz Doğan'a gelir. Karabasan gibi çökmeye hazırlanan Kimsesiz Doğan, Hamdi Kormaz'a dersini verir.