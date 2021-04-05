Uyanış Büyük Selçuklu 27.bölüm tek parça izle! Uyanış Büyük Selçuklu 27. son bölüm izle!

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:55 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:55

Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. 5 Nisan 2021 Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölümde; Batıniler Selçuklular'a karşı savaş açar. Melikşah ise "Omuz üstğnde baş kalmayacak" diyerek Hasan Sabbah'ı kendi kurduğu tuzakta gafil avlayacak. Peki Sencer, annesi Başulu'yu Hasan Sabbah'ın elinden kurtarablecek mi? Uyanış Büyük Selçuklu 27.bölüm tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu 27. yeni bölümü CANLI izlemek için BURAYA TIKLAYIN

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin yeni bölümünde birbirinden büyük gelişmeler yaşandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜM İZLE!

Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izleyenleri heyecanlı bir bölüm karşıladı. Selçuklu Devleti'nin dönemini anlatan Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 28. yeni bölüm fragmanı

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi.

Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah, Tekiş'e diz çöktürmüş, boynuna yay kirişini geçirmişti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölümde; Tekiş'in acıklı akıbeti ölüm mü olacaktır, yoksa Melikşah'ın merhameti Tekiş'in sağ kalmasına yetecek midir?

Kınık Obası'nda Efruz'u fark eden Livya, onu Kınık Alplarına teslim etmek için harekete geçmiş fakat Hasan Sabbah tarafından ağır yaralanmıştı.

Livya daldığı ölüm uykusundan uyanıp Efruz'un ve Faysal'ın bir Batıni olduğunu söyleyecek midir? Bu vesileyle Turna, babası İlteber'in Batınilerce öldürüldüğünü öğrenecek midir?

Sırrı öğrenen Hasan Sabbah, Başulu'yu kaçırmayı başarmıştı. Sabbah, Başulu'yu neden kaçırmıştır? Onu tutsak ederek hangi emeline varmayı planlamaktadır? Geri vermek için Başulu'ya karşılık Sencer'den hangi mühim şeyi isteyecektir?

Tapar en sonunda emeline ulaşmış ve emir olacağını öğrenmişti. Sultan Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar'ı nasıl bir sürpriz beklemektedir?