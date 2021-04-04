04 Nisan 2021 Pazar 11:44 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 11:44

Kardeşlerim 7. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Cumartesi akşamı Atv'de yayınlanan dizi, annesi ve babası ölen dört kardeşin zorlu hayat mücadelesini konu alıyor. Kardeşlerim 7.bölümde Nebahat'ın öfkesi felakete sebep oluyor. Akif Nebahat'e büyük öfke kusar çünkü Nebahat yaptığı planlarla Akif'in elinden her şeyini alacaktır. Dizinin bitmesinin ardından Kardeşlerim 8. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İzleyenlere duygulu anlar yaşatan dizi Kardeşlerim 7. bölümü full izleme linki.

KARDEŞLERİM 7. BÖLÜM FULL İZLE ATV

Atv'de yayınlanan dizinin başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk yer alıyor.

KARDEŞLERİM 7.BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kardeşlerim dizisinin 8. yeni bölüm fragmanında kanındaki oksijen oranı düşen kardeşler ambulansla hastaneye kaldırılır.

KARDEŞLERİM 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir.

Akif hastanede Harika'ya annesinin nasıl düştüğünün sorarken Harika'nın "Ben ittim annemi" cevabı üzerine şoka uğrar.

Akif Nebahat'e büyük öfke kusar çünkü Nebahat yaptığı planlarla Akif'in elinden her şeyini alacaktır.

Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.

Asiye kardeşlerinin uyanmaması üzerine panikler ve bağırmaya başlar.

Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur.

Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır.

Asiye ve Doruk'un müzik yarışmasında sergiledikleri performansı ise herkesi kendilerine hayran bıraktı.

Diğer yandan Akif, iş yemeği sonrası feci bir kaza yapar. Akif ölecek mi?



KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel... Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar... Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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