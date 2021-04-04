3 Nisan 2021 Total Reyting sonuçları: Cumartesi reyting zirvesinde kim var?

04 Nisan 2021 Pazar 09:29 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 09:29

3 Nisan 2021 Reyting sıralamasına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total reyting sonuçlarında; Cumartesi günü Tv8'de Survivor, TRT 1'de Gönül Dağı, Star Tv'de İbo Show, Show Tv'de Kuzey Yıldızı ilk Aşk, Atv'de Kardeşlerim ve FOX Tv'de Sen Çal Kapımı dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? AB , Total reyting sonuçları nasıl sıralandı?

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Cumartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 3 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 3 Nisan 2021 reyting sonuçları...

3 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Norveç-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Kuzey Yıldızı İlk Aşk aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Norveç-Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 NORVEC-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SURVIVOR TV8

6 BERAT GECESI TRT 1

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

9 KARDESLERIM (OZET) ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D