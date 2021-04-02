02 Nisan 2021 Cuma 23:46 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 23:46

Seni Çok Bekledim 10. bölümüyle Star Tv'de izleyici karşısına çıktı. Başrolünde İrem Helvacı ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim'in 10. bölümünde Kadir, Cemal ile olan savaşında yeni bir boyuta geçerken Ayliz, doktordan hastalığını öğrenir. Ayliz için bu durumu atlatmak da Kadir'le paylaşmak da kolay olmayacaktır. Peki Ayliz'in hastalığı ne? Seni Çok Bekledim 10. bölümü Puhutv'den izleyebilirsiniz. Seni Çok Bekledim 10. bölüm izle!

Seni Çok Bekledim 10. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Cuma akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Seni Çok Bekledim, hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir ve aşka inanmayan Ayliz'in masal tadındaki aşkını konu alıyor. Seni Çok Bekledim 10.bölüm izle Puhutv!

SENİ ÇOK BEKLEDİM 10. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Seni Çok Bekledim, depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesini anlatıyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir, dedesinin şüpheli ölümü üzerine araştırmalarına devam ederken öğrendiği gerçeğin ağırlığını yaşamaktadır. Ayliz'le arasında sır kalmasını istemez ama gerçekleri söylemek kolay değildir. Kadir evde yaşanan sarsıcı olayların da etkisiyle Cemal'le karşı karşıya gelir. Artık birkaç cephede birden savaşmak zorundadır.

Kadir, Cemal'i evden uzaklaştırmak için kararlıdır. Ancak Cemal, Mihre ve Ayliz'i tarafına çekmeyi başararak Kadir'e karşı hamle yapar.

Kadir dedesinin ölümüyle ilgili şüphelerini aydınlatmak için otopsi talep eder. Cemal, videoyu yok etmenin peşindedir. Kadir Cemal'den şüphelenir. Kadir'in annesi ise "Benim babamın bedeni, sizin savaşınızın bir parçası olmayacak!" der. Kadir ise annesine "Bu evden ya biz gideriz ya da bu adam gider!" diyerek annesine tepkisini ortaya koyar.

AYLİZ'İN HASTALIĞI NE?

Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirir. Ayliz için bu durumu atlatmak da Kadir'le paylaşmak da kolay olmayacaktır.

Kadir, hiç aklına gelmeyecek bir gerçekle yüzleşmek üzeredir.



Ayliz'in annesi iyileşir ve kızıyla ilişkisinde yeni bir başlangıç yapar. Cemal'e ise Erol'un oğlu olduğunu açıklayacağını söyler.

Meryem, Erol'a olanlardan sonra Selo ile yaptığı plandan pişmanlık duymaya başlar.

Kendini affettirmek için ne yapması gerektiğini düşünürken tüm hayatını değiştirecek kötü bir haber alır.

Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin yaptığı, senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman'ın yazdığı Seni Çok Bekledim; Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) tutku dolu aşkını ekrana getiriyor.

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim'in dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.