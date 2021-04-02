02 Nisan 2021 Cuma 12:34 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 12:34

Akrep dizisi 16. bölümüyle Star Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Akrep 16. bölümde Aras'ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır. Ahmet ise ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda'yı köşeye sıkıştırır. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy'un yer aldığı Akrep 16. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler için Akrep 16. son bölüm izleme sayfası haberimizde yer alıyor.

AKREP 16. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Star'ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi, her hafta perşembe akşamı Star Tv'de yayınlanıyor.

AKREP 16. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ferda, Ahmet'in karanlık yüzünü kızı Ayşem'e göstermek için kurduğu planla amacına ulaşır.

Ferda, kendisinden sakladığı babasının Ahmet olduğunu söyler ama Ayşem kim olduğunu yeni öğrendiği babasına tepki göstererek kaçıp gider. Ahmet, ortadan kaybolan kızının yerini öğrenebilmek için Ferda'yı köşeye sıkıştırır.

Duru, Hakan'ın borcunu kapatmak için kumarhaneye gider. Duru'yu kameradan izleyen Aras, kumarhaneyi polis basınca Duru'yu gizli odaya saklar.

Aras'ın bebek Can hakkındaki şüpheleri devam ederken, ikilinin birbirlerinin gözlerinde gördükleri aşk onları yeniden yakınlaştırır!

Onları güvenlik odasındaki monitörden izleyen Ferda, eline geçen fırsatı kaçırmayacaktır...

Adeta bir gizli kara kutu olan Hünkar, zor günler geçiren eski dostu Perihan'ın bir sözüyle yanına gelerek evin havasını değiştirir. Duru ve Şahin, kendi anneleri gibi benimsedikleri eski dadıları Hünkar'ın gelişine çok sevinir.

Hünkar, ipleri eline alıp evde yeni bir düzen kurarken; Perihan'ın düşmanlarına karşı da yeni kalkanı haline gelir.

'Akrep'in, yapımını 1441 Production adına İrfan Şahin üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta otururken, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor.

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