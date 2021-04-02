02 Nisan 2021 Cuma 10:28 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 10:28

1 Nisan reyting sonuçları, açıklandı. Dün akşamki yarışta Survivor 2021, Survivor, Bir Zamanlar Kıbrıs, Şarkılar Bizi Söyler, Alev Alev, Akrep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor dizileri ekrana geldi. 1 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin Total reyting sonuçları TİAK tarafından belirleniyor. Yayınlanan dizilerin reyting yarışına haber bültenleri ve yarışma programları da katıldı. Peki Perşembe reyting sonuçlarında zirveyi kim aldı? İşte Perşembe dizilerinin AB ve Total reyting sonuçları

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Perşembe akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 1 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 1 Nisan 2021 reyting sonuçları...

1 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklandı.

AB ve Total reyting sonuçlarında Bir Zamanlar Çukurova zirvedeki yerini aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUCIZE DOKTOR FOX

6 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

8 SURVIVOR TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 ALEV ALEV SHOW TV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

3 MUCIZE DOKTOR FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SURVIVOR TV8

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 ALEV ALEV SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

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