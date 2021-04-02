02 Nisan 2021 Cuma 20:45 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 20:45

Arka Sokaklar 584. bölümüyle Kanal D'de yayınlandı. Arka Sokakların son bölümünde; Zeliş bulunur fakat perişan haldedir. Doktor hastaneye getirilen Zeliha'yı muayene ettikten sonra acı gerçeği söyler. Zeliha, Giray'ın tecavüzüne uğramıştır. Mesut, can yoldaşı, dostu Hüsnü'ye bu acı gerçeği zar zor söyler. Hüsnü başta olmak üzere tüm ekip Zeliş'in başına gelenlerden dolayı yıkılır. Hüsnü Giray'ı bulabilecek mi? Arka Sokaklar 584. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm izle tek parça!

Arka Sokaklar 584. bölümde Giray, kaçırdığı Zeliş'e işkence ve tecavüz ediyor. Hüsnü ve ailesi, Zeliha'nın uğradığı tecavüzü öğreniyor ve büyük bir yıkım yaşıyorlar. Zeliş'in başına gelenler, başta Hüsnü ve Çoban Ailesi olmak üzere herkesi hüzne boğuyor... Arka Sokaklar 584. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ARKA SOKAKLAR 584. BÖLÜM FULL İZLE

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ARKA SOKAKLAR 584. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Giray'ın, Zeliş'e verdiği zarar başta Çoban Ailesi olmak üzere ekibi derinden yaralıyor. Rıza Baba, tüm ekibi Giray ve Halis'in bulunması için seferber ediyor.

Ekip, muhtemel adreslere baskınlar düzenliyor; fakat, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Ekip, bombalı tuzaktan son anda kurtuluyor. Bu sırada Tekin, ablasının başına geleni kaldıramıyor ve tek başına hareket ediyor. Babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor.

Kurduğu planı fark eden Giray, olay yerinde olan Zeliş'in bulunduğu arabayı kaçırmayı başarıyor. Zeliş, ikinci sefer sapık seri katil Giray'ın eline düşüyor.

Giray, annesini öldüren Hüsnü'den intikam almak için Zeliş'i kaçırmıştır. İşkence edip, köhne bir binada esir olarak tutmaktadır. Zeliş'in kaybolması üzerine ekip hemen harekete geçer. Zeliş bulunur; fakat, hiç iyi değildir.

Hastaneye yatırılan Zeliş'in yanında, Giray'ın madurlarından Selin refakatçi olarak beklemektedir. Doktor, Zeliş'i muayene ettikten sonra acı gerçeği söyler. Zeliha, Giray'ın tecavüzüne uğramıştır. Mesut, can yoldaşı, dostu Hüsnü'ye bu acı gerçeği zar zor söyler.

Hüsnü, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşar. Çoban Ailesine haber vermek ise, Engin Müdür'e düşer.

Zeliha, Giray'ın intikamının bedelini çok ağır ödemiştir. Zeliha uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastanenin yolunu tutar. O sırada hastanede olan Selin ve Mesut, Zeliha'dan kan dondurucu haberi öğrenirler.

Hüsnü, Esra ile birlikte Gazi'de oturmaktadır. Mesut, arkadaşına bu lanet haberi vermek için Gazi'ye gelir. Dünyası başına yıkılan Hüsnü'nün hali hiç iyi değildir. Olanların ardından ekip, daha da bilenmiş bir vaziyette tekrar Giray'ın peşindedir.

Giray'ın adamlarına ulaşmak için Enver'le iletişime geçilir ve Enver ekibe Halis ile Baki'nin yerini söyler. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan baskında Halis, ekibimizi beklenmeyen bir tuzağa düşürür. Giray'ın dayısı Seçkin, Türkiye'ye gelir. Ekip ile işbirliğinde bir izlenim altından Giray'ı kaçırma planları içerisindedir. Fakat, bunların hiçbirini umursamayan Giray, kaçmaya niyeti olmadığı gibi hala Zeliha'yla görüşme derdindedir.

Zeliha'nın başına gelenleri bir haber sitesine yayması üzerine Giray'ın telefon sinyaline ulaşılır. Ablasının başına gelenlere öfkelenen Tekin ablasının telefonuna gelen mesajlarla Giray'a ulaşmanın peşindedir. Giray'ın telefon sinyalinden Zeliha ile mesajlaştığını çözen Sinem ekibe bilgi geçer. Tekin babasının evdeki silahını da üzerine alarak giray ile buluşmaya gider...