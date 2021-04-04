04 Nisan 2021 Pazar 13:26 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 13:26

Kuzey Yıldızı ilk Aşk, 58. bölümü Show Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. son bölümde; Kuzey'in peşini bırakmayan kötü his, dönüp dolaşıp Yıldız'ı bulmuştu. Bebekleri için alışverişteyken Kuzey'in yaptığı şakaya sinirlenen Yıldız, beyin kanaması geçirdi. Ameliyatta kalbi duran Yıldız ve bebeği yaşayacak mı? Kuzey Yıldızı 59. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte kaçıranlar için Kuzey Yıldızı 58. bölüm full izleme sayfası. Kuzey Yıldızı 58. bölüm full izle Puhutv!

KUZEY YILDIZI 58. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik komedi tadında izleyiciyle buluşturan dizi, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor. Sürpriz partiyle dünyanın en mutlu insanı olan çiftimizin o gün, belki de son mutlu günleriydi. Kuzey'in peşini bırakmayan kötü his, dönüp dolaşıp Yıldız'ı bulur. Kuzey Yıldızı 58. son bölüm izleme linki tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 58. SON BÖLÜM izle PUHUTV

Sonunda Kuzeyle Yıldız, hiçbir şeyi düşünmeden mutlu olabilmiştir. Show TV'nin severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Kuzey ile Yıldız, bir erkek bebekleri olacağının haberini aldıktan sonra büyük bir sevinç yaşarken, Yıldız'ın beklenmedik rahatsızlığı hayatlarını bir anda kabusa çevirdi.

Sürpriz partiyle dünyanın en mutlu insanı olan çiftimizin o gün, belki de son mutlu günleriydi.

Kuzey'in peşini bırakmayan kötü his, dönüp dolaşıp Yıldız'ı bulmuştu. Bebekleri için alışverişteyken Kuzey'in yaptığı şakaya sinirlenen Yıldız, beyin kanaması geçirdi.

Belki de bu yüzden Yıldız, ölümle pençeleşirken Kuzey tüm suçu kendinde arar.

Yıldız şu an belki de onun yüzünden ölümle cebelleşmektedir. Belki de oğlu onun yüzünden...

Kuzey, bu yüklerin hepsini kaldırabilecektir ama Yıldız'ın kalbi durur.

İşte o zaman Kuzey için zaman durur.

Yıldız ve bebeği ölümle burun buruna gelir. Kuzey'in acı içindeki hali herkesi derinden etkiliyor. İki aile hastanede gergin bekleyişi sürdürürken Kadıoğulları, Kuzey ve ailesine sert tepki gösterir.

Kuzey ile Yıldız'ın bebeğinin dünyaya geldiğini gören herkes şoke olurken, Yıldız'ın ölüp ölmediği merakla bekleniyor.

Yıldız ve bebeği yaşam mücadelesi verirken Kuzey, korku dolu anlar yaşadı. Yıldız ve bebeği hayata tutunmayı başardı ancak Yıldız, bebeğiyle yaşadığı durumdan Kuzey'i sorumlu tutarak onu terk etti. Tüm yaşananlardan sonra Yıldız'ın çektiği acıların kaynağının kendisi olduğunu düşünen Kuzey, evlerini ateşe verdi.

Kızlarını evden çıkartan Kuzey, evin içinde bir yangın çıkardı ve ölümü beklemeye başladı. İzleyenleri şoke eden bu anlardan sonra "Kuzey ile Yıldız'ın aşk masalı gerçekten bitti mi?" sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oldu.

YILDIZ İLE BEBEĞİ HAYATA TUTUNDU

Bebekleri için alışverişteyken Kuzey'in yaptığı şakaya sinirlenen Yıldız, fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Yıldız ile bebeğinin durumu kritikti. Yıldız'ın ameliyatta kalbinin durması sonucu doktorlar, sezaryen ile bebeği erkenden almak zorunda kaldı. Yıldız ile Kuzey'in oğulları erken dünyaya geldi ancak Yıldız da ve bebeği de mucizevi bir şekilde hayata tutunmayı başardılar.

YILDIZ, KUZEY'İ TERK ETTİ

Yıldız'ın gözlerini açmasıyla herkes derin bir nefes aldı ancak kanamanın yarattığı tahribat sebebiyle kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Yıldız, hem kısmi felç geçirdiğini hem de oğlunun sezaryen ile erkenden alındığını öğrenince büyük bir yıkım yaşadı.

Bebeğinden ayrı düşmesinin sebebi olarak Kuzey'i gören Yıldız, hastaneden taburcu olacağı gün ona "Bir daha seni görmek istemiyorum!" dedi. Tüm bu yaşananlardan sonra Yıldız, bir daha karşısına çıkmamasını söyleyerek Kuzey'i terk etti ve baba evine dönmeye karar verdi. Kuzey, Yıldız'ın söylediği sözlerden sonra kendisini Yıldız'ın çektiği acılardan sorumlu tutarak finalde evlerini ateşe verdi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 59. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in kendi evlerini ateşe verdiği tanıtımda Gökçe, Mine ve Feride korku dolu anlar yaşıyor. Yıldız, bebeğine kavuşamamanın acısını yaşarken, Kuzey'in hastanede oğullarıyla olan konuşmasını duyunca duygulanıyor. "Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?" sorusunun yanıtı ise merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Kuzey Yıldızı İlk Aşk 59. Bölüm Fragmanı yayında! Kuzey'in kendi evlerini ateşe verdiği tanıtımda Gökçe, Mine ve Feride korku dolu anlar yaşıyor. Yıldız, bebeğine kavuşamamanın acısını yaşarken, Kuzey'in hastanede oğullarıyla olan konuşmasını duyunca duygulanıyor. "Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?" sorusunun yanıtı ise merakla bekleniyor.

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