5 Nisan 2021 Reyting sonuçları: Pazartesi dizilerinin reyting sıralaması

06 Nisan 2021 Salı 09:24 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 09:24

5 Nisan Total reyting sonuçları belli oldu. Dün akşamki Survivor, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı, Yasak Elma ve Sefirin Kızı dizisi ekrana geldi. 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin Total reyting sonuçları TİAK tarafından belirleniyor. Yayınlanan dizilerin reyting yarışına haber bültenleri ve yarışma programları da katıldı. Peki Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Pazartesi dizilerinin AB ve Total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak gruplandırılıyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Pazartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 5 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 5 Nisan 2021 reyting sonuçları...

5 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Çukur yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 YASAK ELMA FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 MARASLI ATV

8 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

9 SURVIVOR TV8

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

11 ATV ANA HABER ATV

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Çukur 4.Sezon 31.Bölüm full izle Puhutv! (Çukur 123.bölüm)

Yasak Elma 105. son bölüm full izle FOX Tv!

Sadakatsiz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!