06 Nisan 2021 Salı 11:14 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 11:14

Sefirin Kızı 47. bölümde izleyiciyi şaşırtan olaylar yaşandı. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, Star'ın sevilen dizisi, 'Sefirin Kızı' her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı 47. bölümde; Güven, Mavi'nin eski kocasıyla ortak plan yaparak aileden birini kendi taraflarına çeker. Sancar'ın annesi Halise, Mavi'den kurtulmak için Güven ile bir olur. Öte yandan Mavi hamile olduğunu öğrenir. Bu gelişme, olayları nasıl değiştirecek? İşte kaçıranlar için Sefirin Kızı 47. bölüm izle Puhu Tv linki ve Sefirin Kızı son bölümde yaşananlar...

SEFİRİN KIZI 47. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

SEFİRİN KIZI 47. BÖLÜM ÖZETİ

Sefirin Kızı 47. son bölümde; Sancar kolları arasında yitip gitmekte olan Kavruk'u kurtarmak için kendini yakmayı göze alır. Kavruk ölümle yaşam arasında gidip gelirken, Sancar bir de Mavi'nin başına gelenlerle sarsılır. Mavi'nin Sancar'ı kurtarmak için aldığı risk ise Sancar'ın kalbini kırarak başka bir çatışmanın da fitilini ateşleyecektir.

Zehra, Kavruk'tan gelen haberle hayatının en büyük acısını yaşarken, artık hiç olmadığı kadar kararlı bir duruş sergilemeye karar verir. Halise haricinde herkes onun yanında olmaya çalışırken, bu konudaki en büyük destekçisi de yine Sancar olacaktır.

Otoritesi hiçe sayılan Halise, ona kazan kaldıran bütün çocuklarını kontrol altına almaya çalıştıkça yenilgiye uğramaya devam eder. Her geçen gün daha merhametsiz bir insana dönüşürken çok daha tehlikeli bir yola savrulacaktır.

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya'nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege'de yapılıyor.

MAVİ HAMİLE Mİ?

Mavi, evdeki düğün sırasında gebelik testi yapar ve hamile olduğunu öğrenir. Mavi, bir evladını kaybettikten sonra bu gelişmeyi nasıl karşılayacak?

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