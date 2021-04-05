05 Nisan 2021 Pazartesi 19:56 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 19:56

Çukur 4. sezon 31. bölümüyle izleyenleri eski günlere götürdü. Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'un 123. son bölümünde Yamaç, harekete geçiyor. Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşma sonrası mahallenin birbirine girmesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke etti. Celasun öldü mü? Çukur 123. bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Çukur 4.Sezon 31.Bölüm full izle Puhutv linki sizlerle.

Çukur dizisinin 4. sezon 31. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur son bölümü full izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 123. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur dizisinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

ÇUKUR 4. SEZON 31. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Çukur 123. Bölümde Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği anlarda Yamaç, harekete geçiyor.

Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor.

Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek.

Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek.

İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek.

Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak.

Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden Celasun, Çukur'a veda edecek.

Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerinde oynadığı Çukur dizisinin 123. bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kubilay Aka'nın hayat verdiği Celasun ölerek üzücü bir şekilde diziye veda etti.