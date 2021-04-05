05 Nisan 2021 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:42

Sadakatsiz dizisinin 25. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan dizinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Sadakatsiz 25. yeni bölüm fragmanında ormanda bulunan ceset Derin'e ait çıkmazken çöp dökmeye çıkan Asya, sokağında Derin'i yaralı bir halde kaçarken buluyor. Derin'e ne oldu? İşte Sadakatsiz 25. yeni bölüm fragmanı.

SADAKATSİZ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz'in 25. bölüm fragmanı ekrana geldi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüm finaline Derin'in ortadan kaybolması damga vurmuştu.

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 25. bölümde Derin'in bulunması dikkat çekti.

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz 25. Bölüm Fragmanında Derin, yaralı halde Asya'nın evine geliyor.

Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

Derin'i kim, neden yaraladı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başladı. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuştu. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirdi. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olmuştu.

Sadakatsiz 24.bölüm izle! Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber oldu.

Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken, Asya kendi üzerine oynanan oyunu anladı. Peki şimdi ne olacak? Derin dikkat çekmek için mi kaçtı?

Maraşlı yeni bölüm neden yok?