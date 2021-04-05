05 Nisan 2021 Pazartesi 15:42 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:42

Maraşlı neden yok? sorusunun cevabı, Atv yayın akışında yeni bölüm yerine özel bölüm yayınlanmasıyla merak edildi. Dizinin yeni bölümünü ekranda göremeyenler "Maraşlı yeni bölüm neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta 12.bölümü ile ekranlara gelen dizinin 13.yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki Maraşlı 13. bölüm neden yayınlanmadı? İşte detaylar...

MARAŞLI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Her hafta pazartesi akşamları yayınlanan Maraşlı'nın yeni bölümü Atv yayın akışında yer almadı. Dizinin 13. bölümünün yayınlanması beklenirken özel bölümle ekranlara geliyor. Maraşlı'nın 13.bölümünün yayın akışında yer almaması izleyicileri meraklandırdı.

MARAŞLI 13. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Maraşlı dizisinin başrollerinden Burak Deniz, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Koronavirüs nedeniyle dizinin çekimlerine ara verildi.

Maraşlı'dan kötü haber! Dizinin çekimleri durduruldu

ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrol oynayan 30 yaşındaki Burak Deniz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Dizinin başrolünde koronavirüs çıkması nedeniyle çekimler durduruldu. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.Maraşlı dizisinin 13. yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda izleyicilerle buluşması bekleniyor.

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Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Yapım: Tims&B Productions

Yapımcı: Timur Savcı ve Burak Sağyaşar

Arda Sarıgün'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Maraşlı pazartesi akşamları yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşuyor.

Maraşlı Oyuncuları: Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik