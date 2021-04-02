Maraşlı'dan kötü haber... Çekimler durduruldu!

02 Nisan 2021 Cuma 11:07 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 11:07

ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrol oynayan 30 yaşındaki Burak Deniz'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Dizinin başrolünde koronavirüs çıkması nedeniyle çekimler durduruldu. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.

ALİNA BOZ'A DA TEST YAPILDI

Gazeteci Oya Doğan'ın haberine göre; Maraşlı dizisinde Burak Deniz'in partneri Alina Boz'un Kovid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi. Alina Boz geçtiğimiz sene Eylül ayında koronavirüse yakalanmış ve evde gördüğü tedavi sonrası koronavirüsü atlatmıştı.

Koviv-19'a yakalanan Burak Deniz'den konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Pazartesi akşamları Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinin Koronavirüse yakalanan Burak Deniz'den konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.. bölümü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçek ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Bizim Hikaye (Barış) (TV Dizisi)

2017 - Arada (Ozan)(Sinema Filmi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz(Murat) (TV Dizisi)

2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)

2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)

2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)

2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)

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