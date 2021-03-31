Çukur dizisinde üzen ayrılık! Sevilen isim diziye veda ediyor

31 Mart 2021 Çarşamba 11:01 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:01

Çukur dizisiyle ilgili ayrılık haberi de gündeme düştü. Çukur'un sevilen oyuncusu Celasun diziye veda edecek. Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisindeki rolüne de üzücü bir şekilde veda edecek.

Tv 100'ün haberine göre; Aras Bulut İynemli, Necip Memili ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerinde oynadığı Çukur dizisinin gelecek hafta yayınlanacak olan 123. bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Kubilay Aka'nın hayat verdiği Celasun'un ölerek diziye veda edecek.

Zira oyuncu, yeni bir diziye başlayacak! Show TV'de yayınlanacak olan Camtavanlar isimli yazlık bir dizide oynamaya hazırlanan Kubilay Aka, Çukur dizisindeki rolüne de üzücü bir şekilde veda edecek!

Çukur 123. bölümde (4. sezon 31. bölüm) diziye veda edecek olan Kubilay Aka, Cam tavanlar dizisinde restoran zinciri sahibi Cem isimli bir kişiye hayat verecek.

Kubilay Aka, OJO Pictures imzalı ve Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı Camtavanlar isimli dizide Bensu Soral ile partner oldu.

Çukur 122.bölüm izle tek parça!