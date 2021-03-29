29 Mart 2021 Pazartesi 19:58 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 19:58

Çukur 4. sezon 30. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'un 122. son bölümündeAliço'nun, İdris Koçovalı'nın sözleriyle Vartolu'ya sitem ettiği sahnede duygu dolu anlar yaşandı. Duydukları karşısında derinden etkilenen Vartolu gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, Aliço'nun etkileyici konuşması izleyenleri duygulandırdı. Çukur 122. bölümü tek parça halinde izlemek isteyenler için Çukur 4.Sezon 30.Bölüm full izle Puhutv linki sizlerle.

Çukur dizisinin 4. sezon 30. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur dizisinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

ÇUKUR 122. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Çukur son bölümü full izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 4. SEZON 30. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Çukur 122. Bölümde Aliço'nun, İdris Koçovalı'nın sözleriyle Vartolu'ya sitem ettiği sahnede duygu dolu anlar yaşandı. Duydukları karşısında derinden etkilenen Vartolu gözyaşlarını tutmakta zorlanırken, Aliço'nun etkileyici konuşması yüreklere dokundu.

Çukur dizisinin 4.sezon 30.bölümünde Yamaç Koçovalı'nın, Aliço'nun mekanında kavga ettiği aksiyon dolu sahnede Efsun'a ilaç veren kişi dikkat çekti.

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un bu akşam yayınlanan 122. bölümü Pazartesi akşamına damgasını vurdu.

Çukur'da dengeler giderek değişirken, Amca bedel ödeteceğini söyleyerek gerilimi giderek arttırdı.

Vartolu ve Yamaç arasındaki anlaşmazlık kendini iyice hissettirmeye başlarken, Amca'ya ve Vartolu'ya karşı meydan okuyan Yamaç Koçovalı'nın yaptıklarıı heyecanı yükseltti.

Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkiledi. Amca, Yamaç'a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürdü.

Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal'le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenler.

Amca'ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesti.