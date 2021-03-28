28 Mart 2021 Pazar 20:40 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 20:40

Teşkilat 4. bölümüyle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, henüz üçüncü bölüm yayınlanmasına rağmen, Pazar gününün reyting zirvesinde yer alıyor. Teşkilat 4.bölümde; Fadi'nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin'de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor. Teşkilat 4. bölümü full izlemek isteyenler için Teşkilat 4.bölüm izleme sayfası tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

Teşkilat 4. bölümü CANLI izlemek için BURAYA tıklayınız. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Teşkilat 4.bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm fragmanı sizlerle...

TEŞKİLAT 4.BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! (TRT)

Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, her hafta Pazar akşamı TRT 1 ektranlarında yayınlanan Teşkilat'ta gün yüzüne çıkıyor.

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM FULL İZLE! (YOUTUBE)

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat 4. bölümüyle ilgi çekici karakterleri, aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile izleyenlerden tam puan aldı. Birbirinden iddialı yapımlarla sezona damgasını vuran TRT 1'in yeni yeni dizisi 'Teşkilat', üçüncü bölümünde olduğu gibi dördüncü bölümüyle de izleyenleri ekran başına kilitledi.

SERDAR ARTIK ZAYED FADİ'NİN YOK EDİLECEKLER LİSTESİNDE!

Teşkilat dizisinin ekrana gelen dördüncü yeni bölümünde; Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor. Fadi, Serdar'ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor!

Fadi, Serdar'ın Berlin'den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor.

Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin'i terk ettiğine inandırıyor. Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi'nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor.

Serdar ve ekibin Berlin'i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren'i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi'ye yeniden kanıtlamak zorunda.

NEO-NAZİLERDEN TÜRKLERE KARŞI BÜYÜK OYUN

Fadi'nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin'de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor.

Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu ve Ezgi Şenler'in rol aldığı Teşkilat, her hafta Pazar günü saat 20.00'da TRT1'de.