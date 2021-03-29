28 Mart 2021 Reyting sonuçları: Pazar dizilerinin reyting sıralaması

29 Mart 2021 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:18

28 Mart 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapım belli oldu. Pazar reyting sonuçları için; Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Teşkilat, Show Tv'de Arıza, FOX Tv'de Kefaret, Atv'de Hercai dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Pazar akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 28 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 28 Mart 2021 reyting sonuçları...

28 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Mart 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 SURVIVOR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 KEFARET FOX

7 A.RIZA SHOW TV

8 SURVIVOR OZET TV8

9 HAVA DURUMU ATV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

Teşkilat 4. bölüm full izle!

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 KEFARET FOX

6 SURVIVOR OZET TV8

7 A.RIZA SHOW TV

8 KEFARET (OZET) FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D