29 Mart 2021 Pazartesi 10:24 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:24

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 24. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz 24. bölüm fragmanında Derin'in kaybolmasından dolayı tüm şüpheler Volkan üzerinde toplanır. Polisin herkesi sorguya çektiği tanıtımda Gönül Güçlü, polise Derin'in düşmanı olarak Asya'yı işaret eder. Sadakatsiz yeni bölümde yaşananlar izleyenleri çok şaşırtacak. İşte Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı

SADAKATSİZ 24. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz'in 24. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi.

Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi izleyenler tarafından heyecanla takip ediliyor.

SADAKATSİZ 24. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde kocasının kendisinden ayrılmak istediğini öğrendikten sonra usursuz bir plan yaparak ortadan kaybolan Derin, ortada Asya ve Volkan'ı zor durumda bırakacak deliller bırakır.

Günlük gibi yazdığı defteri ve Volkan'dan kendi telefonuna attığı mesajı planının bir parçası olarak uygulayan Derin'in yeni bölümde Volkan tarafından öldürüldüğüne dair yeni kanıtlar ortaya çıkacak. Peki Derin nereye saklandı? Volkan hapse girecek mi?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor.

Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor!

DERİN, ORTADAN KAYBOLUYOR

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır.

Volkan'ın kendisinden boşanmak istediğini duyan Derin planını devreye sokar. Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında şoke olur.

Sadakatsiz yeni bölümünde neler olacak? Asya ve Volkan arasında neler yaşanacak?

Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.