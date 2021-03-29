29 Mart 2021 Pazartesi 12:27 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:27

Arıza 28. bölüm izleyenleriyle buluştu. Arıza son bölümde Ali Rıza'nın büyük gerçeği başkasından öğrenirse kendisinden kopacağını düşünen Rukiye, Ali Rıza'ya kendi oğlu olmadığını söylemeye karar verdi. Ali Rıza, İhtiyar'ın gerçek annesi olduğunu öğrenince hayatının koca bir yalan olduğunu söyledi. Arıza son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Arıza 28. bölüm full izle!

ARIZA 28. BÖLÜM FULL İZLE (ARIZA SON BÖLÜM)

Arıza'nın 28. Bölümünde; Ali Rıza yaralı haldeki babasını evine getirir, yıllar sonra Mehmet Emin'i karşısında gören ev halkı ne yapacağını şaşırır.

Haşmet, Murat'a maziyi sorarken, Murat hiç hesapta olmayan bir işe kalkışır. Rukiye ise cesaretini toplayarak, Ali Rıza'ya gerçeği açıklar.

ALİ RIZA BÜYÜK GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR!

Ali Rıza'nın büyük gerçeği başkasından öğrenirse kendisinden kopacağını düşünen Rukiye, Ali Rıza'ya kendi oğlu olmadığını söylemeye karar verdi. Ali Rıza, İhtiyar'ın gerçek annesi olduğunu öğrenince hayatının koca bir yalan olduğunu söyledi.

İhtiyar, Ali Rıza'nın kendisine söylediklerinden sonra sürpriz bir karar vererek Burak'ın gücüne güç katar.

Balaban yeni planı sayesinde Haşmet ve Ali Rıza'nın sonunu hazırlamayı düşünürken, başına geleceklerden bihaberdir.

Arıza'nın 28. Bölümünde; Ali Rıza babasının intikamını almak için Balaban'ı öldürmeye gitti.

Balaban'ı yakalayıp vuran Ali Rıza onu karavanında ölüme terk etti. İhtiyar ise Muzaffer'in kendisine oynadığı oyuna karşılık Burak'ı patron yaptı ve tüm gücünü ona verdi.

"BEN SENİN OĞLUN DEĞİLM!"

Muzaffer'den her şeyin onun oyunu olduğunu öğrenen Ali Rıza bu oyunu bozmak için harekete geçti. İhtiyar'a giden Ali Rıza, onun oğlu olmadığını söyledi ve tüm gerçekleri anlattı.

HER ŞEY MUZAFFERİN PLANI ÇIKIYOR!

Tüm hayatının bir yalan olduğunu öğrenen Ali Rıza hesap sormak için Muzaffer ile buluştu. Muzaffer, her şeyin kendi planı olduğunu, sistemi yok etmek için İhtiyar'ın oğlu yalanını kendisinin çıkardığını söyledi. Ali Rıza duydukları karşısında bir şok daha geçirdi.

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