28 Mart 2021 Pazar 10:15 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 10:15

Sen Çal Kapımı 37. bölümüyle Cumartesi akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Sen Çal Kapımı 37. böümde Eda büyük bir karar veriyor. Selin'in çocuğunun babasız büyümesini istemeyen Eda, Serkan'dan vazgeçmeyi göze alıp gitmeye karar veriyor. Serkan ise Eda'nın peşine düşüyor. İşte Sen Çal Kapımı 37. bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti

SEN ÇAL KAPIMI 37. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı, her hafta Cumartesi yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 37. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, Selin'in hamilelik haberinden sonra Serkan'dan uzaklaşmaya karar verir. Serkan ise, Eda'nın bu tavrı karşısında şoke olur ama Eda'nın kafa karışıklığına rağmen aşklarına tutunmaya çalışır.

Bu sefer Eda için savaşacak olan Serkan'dır. Eda ise, Selin'in gerçekten hamile olup olmadığının peşine düşer. Selin gerçekten hamile mi? Yoksa her şey bir oyun mu?

Deniz ise Selin'e "Bebeğin babası 'Serkan değil' değil mi?" diye soruyor. Selin'in bebeği Serkan'dan değil mi?

Her şeyi geride bırakıp gitmeye karar veren Eda, havalimanına gidiyor. Serkan ise Eda'ya yetişmek için havalimanına gittiğinde düşüp bayılıyor. Serkan'a ne oldu? Eda gidecek mi?

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

27 Mart 2021 Reyting sonuçları: Cumartesi reyting zirvesinde kim var?

Kırmızı Oda 30. bölüm izle!

Mucize Doktor 55. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova 89. son bölüm full izle!

Ramo 37. bölüm full izle Show Tv!

Arka Sokaklar 583. son bölüm izle!