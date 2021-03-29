29 Mart 2021 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 23:47

Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 46. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 46. bölümde; Elvan, Yahya'nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bora'nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.İşte kaçıranlar için Sefirin Kızı 46. bölüm izle Puhu Tv linki ve Sefirin Kızı son bölümde yaşananlar...

SEFİRİN KIZI 46. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, Star'ın sevilen dizisi, 'Sefirin Kızı' her pazartesi izleyici ile buluşuyor.

SEFİRİN KIZI 46. BÖLÜM ÖZETİ

Sefirin Kızı 46. son bölümde; Sancar, Sedat'ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi'nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır.

Mavi ise bir yandan Melek'in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.

Elvan, Yahya'nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar.

Bu sırada Bora'nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.

Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar'ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.

Dizide; Engin Akyürek 'Sancar Efe' karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise 'Mavi' karakterini canlandırıyor.

Star'ın sevilen dizisi, 'Sefirin Kızı' her pazartesi izleyici ile buluşuyor.

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya'nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege'de yapılıyor.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.