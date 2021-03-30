30 Mart 2021 Salı 01:02 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 01:02

Yasak Elma dizisinin 104. son bölümü ile Pazartesi akşamı izleyenleriyle buluştu. Yasak Elma 104. bölümde; Yıldız hamilelik belirtileri yaşamaktadır. Evdekiler bu konuda cok heveslidir. Yıldız ise tedirgin olur. Ender ise herkesten kurtulmak istiyordur. Bunun için kendini öne çıkarmadan plan yapar. Ender'in planı ne? Yıldız hamile mi? Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 104.Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 104. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Pazartesi akşamları FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıkan dizinin yeni bölümünde yine ihtiras ve kıskançlıklar baş gösterdi. Yasak Elma 104. son bölümde Şahika'nın Hasan Ali'yi soğukkanlılıkla zehirlemesi izleyenleri hayrete düşürdü.

YASAK ELMA 104. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanan 104. bölümünde yine birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı.

ŞAHİKA, HASAN ALİ'Yİ ZEHİRLİYOR!

Zoraki bir evlilik sürdüren Şahika, Hasan Ali'den kurtulmanın planını yapar ve uygulamaya koyar. Birini öldürmekten çekinmeyen Şahika, yemekte Hasan Ali'yi zehirler.

Hasan Ali, yere yığılır ve son gücüyle Şahika'nın ayağına uzanır. Şahika ise soğukkanlılıkla "Ben bu anı bir yerden hatırlıyorum" der. Hasan Ali ölecek mi?

ENDER'İN SİNSİ PLANI

Ender herkesten kurtulmak istiyordur. Bunun için kendini öne çıkarmadan plan yapar.

Hasan Ali, Çağatay'ı yanında tutabilmek için riskli bir karar verirken, Ender, Şahika ve Hasan Ali'yi ayırmanın yolunu bulur ve gözüne Ömer'i kestirir.

YILDIZ HAMİLE Mİ?

Öte yandan Yıldız hamilelik belirtileri yaşamaktadır. Evdekiler bu konuda cok heveslidir. Yıldız ise tedirgin olur. Peki Yıldız hamile mi?

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinin son bölümünde herkes bambaşka bir dünya içerisindedir. Yıldız yangından dolayı zehirlenmiş ve 5 yıl sonrasında yaşanacakları kabus görüp, gerçek sanmaya başlamıştır. Yıldız'ın rüyasında Çağatay Cansu ile evlenmiş, çocuğu Yıldız'ı tanımıyor ve diğer herkes bir yana savrulmuştur. Dizinin finalinde her şeyin bir rüya olduğu ortaya çıkar.

Önceki bölümde yaşananların Yıldız'ın rüyası olduğunun ortaya çıkması seyirciyi şaşırtmış, bazılarını ise kızdırmıştı. Senaryo gereği yapılan bu farklılık, izlenme oranlarında da etkisini gösterdi.

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