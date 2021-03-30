29 Mart 2021 Reyting sonuçları: Pazartesi dizilerinin reyting sıralaması

30 Mart 2021 Salı 09:28 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 09:28

29 Mart 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapım belli oldu. Pazartesi reyting sonuçları için; Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur, FOX Tv'de Yasak Elma, Star'da Sefirin Kızı ve Atv'de Maraşlı dizisi kıyasıya mücadele verdi. Peki, dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Pazartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 29 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 29 Mart 2021 reyting sonuçları...

29 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Çukur, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Maraşlı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Çukur, ikinci sırada Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CUKUR SHOW TV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MARASLI ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 CEP HERKULU NAIM SULEYMANOGLU (T.S) TRT 1

8 MARASLI (OZET) ATV

9 SURVIVOR TV8

10 CUKUR (OZET) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CUKUR SHOW TV

2 CEP HERKULU NAIM SULEYMANOGLU (T.S) TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MARASLI ATV

5 YASAK ELMA FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MARASLI (OZET) ATV

10 SURVIVOR TV8

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