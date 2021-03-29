29 Mart 2021 Pazartesi 23:39 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 23:39

Uyanış Büyük Selçuklu 26.bölüm izleyenlerinin karşısına çıktı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Melikşah, kardeşi Tekiş'in Horasan'da 15 bin askeri olduğunu öğrenir. İhanet tohumlarının filizlendiğini gören ve Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza verecektir? Uyanış Büyük Selçuklu 27. yeni bölümden ilk sahne de yayınlandı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm full hd tek parça izleme sayfası ve son bölüm özeti.

TRT izle sitesinden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünü izlemek için Google hesabı, Facebook veya mail yoluyla giriş yapmanız yeterli. Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm izle full hd tek parça ve yeni bölüm fragmanı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM TEK PARÇA (TRT İZLE)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından 27. yeni bölüm önizlemesi yayınlandı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölümde Melikşah'ın Tekiş'e karşı kılıcını kuşanırken söylediği "Ey felek, şimdi 'yine bedel vakti geldi' dersin. Benden kardeş kanı istersin. Daim olan dava olsun. Bin kardaş feda ederiz" sözü son bölüme damga vurdu.

Sencer'in tertibi neticesinde Tekiş'in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş'e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah'ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?

Hasan Sabbah ise kardeşlerin taht kavgasını yakından izlemektedir. Öte yandan Sabbah, Kınık Obası'na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?

Kınık Obası'nda Efruz'u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah'ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası'ndan kaçmayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah'ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Diğer taraftan Selçuklu'nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu'nun İslam Âlemi'nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah'tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah'ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam'ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam'ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.

Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida'nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah'a ulaşmayı başarabilecek midir?