30 Mart 2021 Salı 01:01 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 01:01

Maraşlı 12. bölümde izleyenleri ekran başına kilitleyen olaylar yaşandı. Yayınlanan son bölüme Mhur'un Maraşlıya "Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var" sözü damga vurdu. Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, bir sürpriz beklemektedir... Kapıyı Maraşlı'nın eski eşi açar. Maraşlı 12. bölümü tek parça halinde izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 12. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

Maraşlı 12. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 12. bölümü full izlemek isteyenler için son bölüm tek parça izleme linki ve son bölüm özeti.

MARAŞLI 12. BÖLÜM FULL İZLE

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 12. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti.

Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik'in yer aldığı Maraşlı dizisinin 12. bölümünde yaşananlar...

MARAŞLI 12. BÖLÜM ÖZETİ

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır.

Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır?

Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır.

Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır?

Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur.

Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir...