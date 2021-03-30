30 Mart 2021 Salı 20:19 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 20:19

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölümüyle izleyiciye aksiyon dolu sahnelere heyecanlı anlar yaşattı. Atv'nin fenomen dizisi EDHO son bölümde Hızır, intikam için yemin ederken, Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz ise oğlu Selman'ın ölümünden de ou sorumlu tutar. Hamdi, Doğan'ın arabasına bomba yerleştirir ve düğmeye basar. İşte EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm full izleme sayfası. EDHO 188. bölüm full izle tek parça!

EDHO 188. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. son bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekranlara geldi. EDHO 188.bölümde Hızır, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin öldürülmesinin intikamını almak için yemin etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü izleyemeyenler, EDHO 188. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FULL İZLE (EDHO 188. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Turgay Tanülkü Ali Sürmeli ve Ozan Akbaba'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşananlar ve son bölüm özeti.

EDHO 188. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Hepsinin tek tek peşine düşeceğim, doğduğuna pişman edeceğim!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder.

Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister.

EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır.

Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.

Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

Kimsesiz Doğan'ın arabasına yerleştirdiği bombayı patlatan Hamdi amacına ulaşabilecek mi? Kimsesiz Doğan ölecek mi?