30 Mart 2021 Reyting sonuçları: Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

31 Mart 2021 Çarşamba 09:08 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:08

30 Mart reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Salı akşamı; Tv8'de Survivor, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, TRT Spor'da Türkiye-Letonya maçı, Kanal D'de Hekimoğlu, Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve FOX Tv'de Baraj dizisi reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. İşte Salı reyting sonuçları

Salı akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 30 Mart 2021 reyting sonuçları...

30 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Mart 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması işe şöyle:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7 BARAJ FOX

8 SURVIVOR TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

6 HEKIMOGLU KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SURVIVOR TV8

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 BARAJ FOX