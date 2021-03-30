30 Mart 2021 Salı 23:47 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 23:47

Baraj 33. bölüm izleyenleri heyecan dolu sahnelerle karşıladı. Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanan Baraj 33. bölümde; Nehir'i yangın çıkarıp fabrikaya kilitleyen Azra bu kez Mert'i kaçırır. Öte yandan fidye için arayan biri 1 milyon lira ister. Ablasının kızması üzerine bunu onun için yaptığını söyleyen Azra'nın asıl amacı ne? Baraj son bölümü FOX Tv'den tek parça halinde izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Baraj 33. bölüm full izle!

BARAJ 33. BÖLÜM İZLE!

Başrollerinde; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Gizem Karaca ve Hira Su Yıldız'ın yer aldığı Baraj son bölümde yaşananlar izleyenlere gergin anlar yaşattı. İşte Baraj 33. bölüm özeti..

BARAJ 33. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX Tv'nin sevilen dizisi Baraj'ın yayınlanan yeni bölümünde Nazım, Nehir'i yangından kurtarır. Bu olay onları daha da yakınlaştıracaktır. Nazım, iyileşene kadar Nehir'in yanından ayrılmaz. Bunu gören Bahar, onların tekrar bir araya gelmesinden korkup umutsuzluğa kapılır.

Baraj 33. bölümde Nazım'ın Nehir'in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir'in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım'ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra'nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert'in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

Bahar'ın kardeşi Azra, Mert'i kaçırır. Öte yandan fidye için arayan biri 1 milyon lira ister.

Ablasının kızması üzerine bunu onun için yaptığını söyleyen Azra'nın asıl amacı ne? Sonunda Nehir'in Azra'nın telefonunu bulmasıyla oyunu ortaya çıkar.

Tarık, Zahra ve İbrahim bir yandan Halit ve Hayriye'nin evlilik teklifi, bir yandan Meryem'in cesedi ve bir yandan da Bahar'ın onları Halil'in cinayetiyle suçlaması üzerine iyice köşeye sıkışmışlardır.

Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!

BARAJ DİZİSİ FİNAL YAPIYOR!

Dizide yaşanan olayların iyice gerçek dışı bir hal alması sonucu reytinglerinin yükselmesi bekleniyordu. Giderek düşen izlenme oranları sonunda Baraj dizisi final tarihi belli oldu.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi Mayıs ayında final yapacak.

Son haftalarda büyük ivme yakalayan dizi, artık final için tarih verdi. Baraj dizisinin Final bölümünde birçok kişinin hayatını kaybedeceği de gelen bilgiler arasında.

Final bölümünde İki başrol oyuncusu birden diziye veda edecek.