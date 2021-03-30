30 Mart 2021 Salı 20:30 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 20:30

Hekimoğlu dizisinin 43. bölümü Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Salı akşamları ekrana gelen Hekimoğlu son bölümde Durumu kritik olan bir hasta için ekip içinde tartışma çıkıyor. Ateş ve Memoli iki farklı uçtadır. Hasta ölüm kalım savaşı verirken, doktorlar tarafında da işler yolunda değildir. Memoli'nin önerisi Ateş tarafından kabul edilir. Hastayı kurtarabilecekler mi? İşte kaçıranlar için Hekimoğlu 43. bölümü full izleme linki ve son bölüm özeti.

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Hekimoğlu 43. bölümde Memoli ve Ateş ve bir vaka için karşı karşıya geliyor. Hastaya yanlış tedavi uygulayan Mehmet Ali'yi nasıl bir son bekliyor? Hekimoğlu son bölümü izleyemeyenler için Kanal D Hekimoğlu 43. bölüm izleme sayfası tek parça halinde sizlerle.

HEKİMOĞLU 43. BÖLÜM FULL İZLE

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de... İşte son bölümde yaşananlar...

HEKİMOĞLU 43. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mehmet Ali kendini Hekimoğlu sanarsa...

Ailesini küçük yaşta kaybeden Nur Yiğityürek, hayatın acımasız yüzüyle çok erken yaşlarda tanışmıştır. Onlarca işe girip çıkan genç kadın, yaşamını idame ettirmek için sokakta 'Bul Karayı Al Parayı' oynatan dolandırıcıyla iş birliği yaptığı sırada önce aklı karışır, sonra kendinden geçer ve hastaneye kaldırılır. Karar verme yetisini kaybeden Nur, ilginç bir vaka olarak Hekimoğlu'nun dikkatini hemen çeker.

Ekip ve Hekimoğlu'nun vakayı çözme sürecinde içgüdülerini dinleyip insiyatif alan Mehmet Ali, hiç ummadığı bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalır. Orhan ve İpek'in birlikte baş başa zaman geçirmelerinden farklı anlamlar çıkaran Hekimoğlu, ikiliyi yakın takibe alır. Bu takip Hekimoğlu'nu Orhan'ın eski evliliğinin derinlerine kadar götürecektir.

Ayrılık konuşmasından sonra Zeynep'in beklediği kadar kötü olmayan Emre'nin ikili konusunda başka planları vardır. Kendi geçmişi ve vaka arasında benzerlikler fark eden Mehmet Ali, genç kadına karşı ister istemez önyargılar geliştirir. Objektifliğini kaybedip Hekimoğluculuk oynamak Mehmet Ali'ye pahalıya patlayacaktır.

Hekimoğlu ve ekip Nur'u iyileştirebilecek mi? Orhan ve İpek arasında gerçekten bir şey var mı? Mehmet Ali nasıl bir son bekliyor?

Memoli hatalarıyla yüzleşiyor!

Yaptığı hata yüzünden hastasını ölümle burun buruna getiren Memoli kendisini affedemiyor. Zor zamanlar geçiren Memoli hasta olan annesinin yanına gidiyor. Gözyaşlarına hakim olamayan genç doktor için olaylar nasıl gelişecek? Hastayı kurtarabilecek mi?