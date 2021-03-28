27 Mart 2021 Reyting sonuçları: Cumartesi reyting zirvesinde kim var?

28 Mart 2021 Pazar 09:15 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 09:15

Dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçlarına göre en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Cumartesi reyting sonuçları için; Tv8'de Survivor, TRT 1'de Tövbeler Olsun (final), Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Akrep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX Tv'de Mucize Doktor dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu, total ve AB reyting sıralaması nasıl sonuçlandı?

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Cumartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 27 Mart 2021 reyting sonuçları...

27 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

6 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 IBO SHOW STAR TV

9 KARDESLERIM (OZET) ATV

10 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 IBO SHOW STAR TV

7 SEN CAL KAPIMI FOX

8 KARDESLERIM (OZET) ATV

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV